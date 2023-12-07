Алиев распорядился капитально отремонтировать дорогу

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с капитальным ремонтом автомобильной дороги Кичик Гарамурад ‒ Джафарлы ‒ Эйривенг ‒ Алнабат ‒ Керимли ‒ Инекбоган ‒ Гойемли ‒ Шыных ‒ Гойялли ‒ Чобанкенд ‒ Шахдаг ‒ Чичекли Кедабекского района Азербайджана.

Согласно распоряжению, в целях капитального ремонта автомобильной дороги Кичик Гарамурад ‒ Джафарлы ‒ Эйривенг ‒ Алнабат ‒ Керимли ‒ Инекбоган ‒ Гойемли ‒ Шыных ‒ Гойялли ‒ Чобанкенд ‒ Шахдаг ‒ Чичекли, соединяющей 19 населенных пунктов с населением в 17 тысяч человек, из госбюджета на 2023 год Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделено 2,0 млн манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в распоряжении, Министерству экономики - предусмотреть в проекте государственного бюджета на 2024 год финансовые средства, необходимые для завершения капитального ремонта автомобильной дороги.