Сахиба Гафарова за досрочные выборы

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы пройдут на всей территории страны, заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, комментируя решение провести в Азербайджане досрочные выборы 7 февраля.

«Восстановление территориальной целостности и суверенитета страны в результате 44-дневной Отечественной войны и антитеррористических мероприятий 2023 года создало новые реалии как в регионе, так и Азербайджане. Внеочередные выборы - отражение территориальной целостности и суверенитета Азербайджана», - сказала Гафарова.

По ее словам, внеочередные президентские выборы, которые пройдут 7 февраля 2024 года, можно назвать «победными».

«Президент Ильхам Алиев восстановил территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, с честью водрузил наш трехцветный флаг в Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Лачине, Кельбаджаре, Джебраиле, Зангилане, Физули и других районах», - добавила спикер.