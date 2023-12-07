Эрдоган резко предостерег Армению

Эрдоган остро высказался в отношении действий Франции, подчеркнув провокационный характер поддержки Армении со стороны французского правительства. В интервью, данном на борту самолета, Эрдоган заявил: "Франция должна осознать, что вмешательство в дела Армении не приносит пользы, а только усугубляет ситуацию". Президент подчеркнул бесплодность предыдущих усилий Франции, которые не привели к ожидаемым результатам.

Эрдоган также критически отозвался о мерах, предпринимаемых Францией в контексте напряженности в Карабахе: "Отправка бронетранспортеров не изменит ситуацию. Азербайджан уже завершил освобождение своих территорий". Президент указал на важность извлечения уроков Арменией из последних событий и призвал не поддаваться на провокации. "Использование возможности для мира будет служить интересам Армении, а отношения с Азербайджаном, основанные на мире, являются лучшим выбором", — подчеркнул Эрдоган.

Он также предостерег Армению от попадания в "ловушку" стран, вводящих ее в заблуждение: "Те, кто сегодня вооружает Армению, завтра могут оставить ее один на один с трудностями".