Прокуратура Стамбула потребовала ареста сына президента Сомали

Прокуратура Стамбула потребовала арестовать сына президента Сомали Мохамеда Хасана Махмуда после ДТП, в результате которого скончался курьер, сообщает телеканал NTV со ссылкой на заявление прокуратуры.

"В отношении задержанного выдан ордер на арест... Также введен запрет на выезд из Турции", - сообщил телеканал.

По данным СМИ, инцидент произошел 30 ноября в центре Стамбула - 38-летний курьер Юнус Гечер на мотоцикле начал снижать скорость на выезде из туннеля, чтобы остановиться на обочине. Ехавший в том же направлении автомобиль сына президента Сомали врезался в мотоцикл. За рулем находился сам Мохамед Хасан Махмуд.

Курьера госпитализировали, а сына президента Сомали после дачи показаний в полиции отпустили. 6 декабря курьер скончался в больнице, несмотря на усилия врачей.