Эрдоган: «Мы стремимся завоевать друзей»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь из Греции, сделал заявления о расходах страны на оборону и сравнил их с греческими. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на TRT Haber.

«Мы особенно внимательно следим за нашими оборонными расходами, которые несопоставимы с расходами Греции, несмотря на то, что Турция - страна с населением 85-86 миллионов человек и территорией в 780 тысяч квадратных километров», — сказал Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что Греция тратит значительно больше в этой сфере, получая поддержку от Европейского союза и США. Эрдоган указал на различие в подходах к оборонным расходам между двумя странами, заявив: «У Греции нет такого производства в оборонной промышленности, как у нас. Мы можем удовлетворить большую часть наших потребностей». Он также отметил, что Турция снизила свои расходы на приобретение оружия благодаря собственному производству и обслуживанию военной техники.

Эрдоган также обратил внимание на нынешнее состояние отношений между Турцией и Грецией, выразив желание закрыть страницу противостояний и сосредоточиться на укреплении дружбы: «Мы стремимся завоевать друзей и укреплять отношения с Грецией на основе взаимного уважения и понимания».