Эрдоган повторил США свое требование

Эрдоган подчеркнул важность дипломатических усилий, направленных на изменение позиции Соединенных Штатов по ситуации в Газе. «Мы надеемся, что результаты этих встреч изменят произраильскую позицию США и приведут к давлению на Израиль в интересах мира», — заявил Эрдоган.

Он также уточнил, что встреча с президентом США Джо Байденом не запланирована, но если последний свяжется, то будут обсуждены необходимые вопросы. Президент Турции выразил свое недовольство текущим положением вещей в отношениях с Канадой и США в вопросах поставок военного оборудования, особенно касающихся беспилотников.

«Канада, как страна, которую Турция просит поставить камеры для беспилотников, постоянно повторяет: «Швеция-Швеция» (речь идет об одобрении Турции заявки Швеции на вступление в НАТО – ред.). США говорят то же самое. У тебя есть Конгресс, у меня есть парламент. Ты говоришь, что после одобрения Конгрессом ты предпримешь шаги по вопросу F-16, а у меня тоже есть парламент. Без его одобрения я тоже не могу предпринять такие шаги. Если мы являемся двумя союзными странами по НАТО, то должны действовать в духе солидарности и одновременно выполнять свои обязанности. А парламент сделает свое дело», — заявил Эрдоган.