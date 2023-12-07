ЦИК РФ принял постановление о проведении выборов президента России в 2024 году в течение трех дней — с 15 по 17 марта, сообщает Интерфакс.

«Голосование в течение трех дней уже становится для нашей избирательной системы традиционным. Впервые оно применялось во время пандемии в целях обеспечения безопасности избирателей, но с течением времени этот формат пришелся по душе большинству избирателей и из-за других его преимуществ», — сказала Памфилова.

В граничащих с Украиной Белгородской, Брянской и Курской областях и на аннексированных территориях Украины ЦИК собирается использовать две «дополнительные формы голосования», объявила Памфилова. Одна из форм, по ее словам, голосование на придомовых территориях и прочих местах за пределами избирательных участков. Вторая — «голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования, и транспортное сообщение с которыми затруднено», заявила глава ЦИК.

При этом Памфилова сообщила, что пока не решено, «насколько целесообразно и возможно» проводить голосование в «воссоединенных субъектах РФ», соответствующее решение должно быть принято до 12 декабря.

Совет Федерации 7 декабря назначил очередные президентские выборы на 17 марта 2024 года. Действующий президент РФ Владимир Путин пока официально не объявлял о намерении баллотироваться на очередной срок. Ожидается, что он сделает это в ближайшее время.