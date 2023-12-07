Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году, сообщили участники церемонии в Кремле.

С соответствующей просьбой к Путину обратился так называемый «спикер парламента ДНР» Артем Жога, президент России ответил согласием, рассказали участники.

Нынешние полномочия Путина на посту главы государства истекают 7 мая следующего года. Выборы пройдут 17 марта. Путин до сих пор отказывался отвечать на вопрос об участии в них.

Ранее в пятницу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что Владимир Путин объявит о том, пойдет ли он на новый президентский срок тогда, когда сочтет нужным. Перед этим Центризбирком утвердил календарный план кампании: голосование на выборах президента будет проходить три дня, с 15 по 17 марта.