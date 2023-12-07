Переговоры с Украиной на условиях украинских властей — «абсолютно нереалистичный сценарий». Так сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что США планируют вынудить Россию пойти на переговоры на условиях Украины к концу 2024 года.

«Нереалистично абсолютно», — сказал Песков журналистам, когда его попросили прокомментировать слова представителя Белого дома.

Пресс-секретарь Путина также прокомментировал слова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, который заявил, что Россия может пойти на большее, если не остановить ее в Украине: «Пускаются на все ухищрения, лишь бы своих парламентариев убедить голосовать за дальнейшее выделение денег».

Файнер говорил, что если Россия не согласится на переговоры на условиях Украины, после 2024 года власти США будут систематически увеличивать объемы производства своей военно-промышленной базы и украинской оборонной отрасли.