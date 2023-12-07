Орбан: Россия не будет похожа на Европу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал свое мнение о России, подчеркнув ее уникальность и отличие от Европы в интервью изданию Le Point.

По его мнению, Россия принадлежит к другой форме цивилизации, не сравнимой с Евросоюзом и Европейским континентом.

"Ожидать, что Россия станет похожей на Европу, — это иллюзия. Исторически, политически, географически и традиционно это совсем другая страна", — заявил Орбан.

Премьер также подчеркнул, что различия между Россией и Европой не должны стать препятствием для сотрудничества. "Эти различия не должны быть причиной отказа от сотрудничества. Если следовать этой логике, Европе пришлось бы отказаться от сотрудничества с двумя третями земного шара, что является неразумным", — отметил Орбан. По его словам, важно проводить "рациональные обсуждения" о том, как Европа может строить отношения с Россией, особенно учитывая ее существенное влияние.

Орбан признал, что в Европейском союзе существуют разногласия по поводу отношений с Россией, но подчеркнул необходимость разработки новой стратегии Европы в отношении РФ. Орбан убежден, что Европе нужен план Б и новая стратегия для взаимодействия с Россией, "ведь она существует и она сильна".