Саакашвили о «Майдане 3.0»

Саакашвили заявил: «Когда президент Зеленский сделал заявление о Майдане 3.0, многие восприняли его как фантазера, но я прошел через это и знаю, насколько это реально».

Саакашвили рассказал о серии событий, начиная с Революции роз, которые привели к усилению негативного отношения Путина к Грузии. «После Революции роз Путин нас невзлюбил. Он устроил военный мятеж в Батуми, который мы подавили, военные провокации в Южной Осетии в 2004-м, и тогда мы избежали полномасштабной войны. Россия устроила нам полный блэкаут в феврале 2005 года, взорвав линии электропередач и газопровода (тогда нас выручил Азербайджан). В том же году взорвали отделение полиции в Гори. Мы поймали полковника ГРУ», — рассказал Саакашвили.



«Россия ввела полное эмбарго на импорт грузинской сельхозпродукции, массово стала депортировать грузин из России в 2006-м. В общем все, чтобы вызвать массовое недовольство населения. В ход был пущен российский олигарх грузинского происхождения Аркадий Патаркацишвили, который через подконтрольные ему каналы стал готовить массовые беспорядки, которые произошли в ноябре 2007 года» - сказал экс-президент Грузии.

Он также рассказал, что разгон митинга в 2007 году больно ударил по международной репутации, в результате чего Саакашвили ушел в отставку.

Саакашвили особо подчеркнул роль России в попытке дестабилизации Грузии: «Незадолго до этих событий мы получили письма от ФБР, которое сообщило, что в Ереване осела группа грузинских криминальных авторитетов из России с задачей устроить «повтор Революции роз». То, что Путин пытался и пытается имитировать наши революции, в этом нет ничего удивительного, ведь он считал майданы и грузинские события происками ЦРУ, а не волеизъявлением народа».