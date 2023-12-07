Финляндия не выдала Украине лидера «Русича»

Суд не разрешил экстрадировать Петровского в Украину, где его подозревают в военных преступлениях в 2014-2015 годах. Финский суд сослался в своем решении на постановление ЕСПЧ, в котором говорится, что условия содержания в украинских тюрьмах нарушают третью статью Конвенции по правам человека. Она запрещает пытки.

Из-за того, что причин для содержания под стражей больше нет, суд постановил немедленно освободить Петровского.

Мужчину задержали 20 июля из-за нарушения миграционного законодательства при попытке вылететь в Ниццу из аэропорта Хельсинки-Вантаа. После этого Украина обратилась к Финляндии с запросом об экстрадиции.