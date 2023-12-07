Фарид Гусейнов: 100 миллионов из прибыли Kapital Bank возвращено клиентам

«В настоящее время в банковском секторе Азербайджана наблюдаются серьезные тенденции развития, и мы стараемся не отставать от них. Мы придаем особое значение развитию цифрового банкинга, чтобы улучшить качество обслуживания наших клиентов и повысить доступность банковских услуг. На данный момент мы являемся лидерами на рынке банковских карт, в 2023 году предоставили нашим клиентам около 2,5 миллиона карт. При этом 35% этих карт были заказаны онлайн, то есть без обращения в отделения банка. Число активных пользователей мобильного приложения Birbank превысило 3 миллиона, что составляет около половины от общего числа клиентов банка», - сказал Гусейнов.

Годовая прибыль ОАО Kapital Bank по итогам года превысит 200 миллионов манатов, плюс к этому более 100 миллионов возвращены клиентам банка в виде кешбэка, милей, НДС и других форм выплат. Об этом сказал сегодня на встрече с журналистами председатель правления Kapital Bank Фарид Гусейнов.

Банкир среди положительных тенденций последних лет в банковском секторе Азербайджана выделил многократное увеличение объемов безналичных расчетов, что положительно сказалось на показателях Kapital Bank. В то же время это еще больше повысило качество обслуживания клиентов и расширило возможности для применения инноваций.

Говоря о внедрении инноваций и цифровизации, глава Kapital Bank напомнил о недавно заключенном меморандуме о сотрудничестве с ASAN Innovation. «Наши команды уже приступили к реализации этого меморандума. Благодаря сотрудничеству пользователи мобильного приложения Birbank смогут занимать онлайн-очереди в центрах службы ASAN и через мобильное приложение оплачивать госпошлины за услуги, предоставляемые в этих центрах», - сказал Фарид Гусейнов, добавив, что Kapital Bank достаточно инвестировал в обновление своего программного обеспечения, в том числе во внедрение искусственного интеллекта.

По словам Гусейнова, в настоящее время искусственный интеллект тестируется в ограниченных масштабах, отвечая на обращения клиентов практически в течение нескольких секунд. «Учитывая, что мы обслуживаем миллионы клиентов, уже сейчас можно сказать, насколько важным будет применение искусственного интеллекта при реагировании на обращения клиентов в будущем», - добавил он.

Kapital Bank также старается адаптироваться к стратегии перехода к «зеленой экономике», и, как отметил председатель правления банка, в последние годы сократилось использование бумажных носителей с целью минимизации негативного воздействия на окружающую среду в деятельности банка, в том числе клиентам предоставляется возможность замены пластиковых карт на цифровые.

Гусейнов сообщил, что банк даже приступил к финансированию проектов по охране окружающей среды.

Как известно, главной стратегической задачей, стоящей перед Азербайджаном на ближайшую и среднесрочную перспективу, является восстановление освобожденных территорий и вновь заселение их. Согласно мировому опыту, устойчивое переселение во многом зависит от развития микро-, малых и средних предприятий. В связи с этим глава Kapital Bank сообщил, что на освобожденных территориях планируется развернуть широкую филиальную сеть и тем самым сделать банковские услуги максимально доступными для тех, кто занимается восстановительными работами на этих территориях, в том числе для переселенного населения.

По его словам, на освобожденных территориях уже действуют филиалы банка, в том числе установлены банкоматы, которые обслуживают клиентов, участвующих в восстановительных работах на этих территориях.

«В будущем микро-, малые и средние предприятия на освобожденных территориях смогут пользоваться нашими банковскими продуктами, доступными в настоящее время на этой территории. Мы подумаем, какие еще инструменты можно внедрить, чтобы сделать доступ к финансовым ресурсам более доступным для этих субъектов предпринимательства», - сказал Гусейнов.

Говоря о стратегии расширения деятельности Kapital Bank, председатель правления сообщил, что в планы не входит покупка какого-либо другого банка ни в стране, ни в регионе.

«Планов по покупке Naxchivanbank также нет, хотя часть его кредитного портфеля банка - потребительские кредиты на сумму около 60 миллионов манатов - недавно была передана Kapital Bank. Мы можем оценивать предложения, связанные с приобретением активов различных банков и небанковских финансовых организаций, но в нашу стратегию не входит покупка акций другого банка ни внутри страны, ни за ее пределами», - подытожил Фарид Гусейнов.