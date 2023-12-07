Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 16:35

Все ведущие СМИ мира обошла весть о планах венесуэльского наркорежима захватить богатый нефтью район соседней Гайаны, на котором проживает 125 тысяч человек (всего население Гайаны — около 800 тысяч) и который составляет две трети территории страны. После проведенного «всенародного референдума», на котором якобы 95 процентов венесуэльцев поддержали аннексию, Николас Мадуро представил по телевидению новые карты своей страны, на которых появился новый штат — Гайана Эссекибо. Одновременно крупнейшим нефтяным компаниям мира, таким как американская ExxonMobil, было дано три месяца, чтобы прекратить все работы в этом районе. Как говорят российские дипломаты, «собирайте свои манатки и убирайтесь». А вместо вас, объявляет Мадуро, туда придет венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSА. И ваша нефть станет нашей!

Лихие планы крайне непопулярного в стране и неуважаемого в мире лидера сначала вызвали в мире изрядный переполох. В самом деле, наряду с российской войной против Украины и противостоянием Израиля и ХАМАС мог появиться еще один опасный очаг напряженности. Только этого еще не хватало под конец и без того чудовищно напряженного года! Но, подумав, «яйцеголовые» эксперты, как называют в США всяких умников — интеллектуалов, успокоились. В самом деле, все эти угрозы Мадуро, похоже, призваны решить одну, но главную для него задачу — победить на выборах 2024 года. Для этого власти и организовали в воскресенье так называемый референдум, на котором они заручились поддержкой аж 10 из 28 миллионов венесуэльцев. Однако тут же знающие люди в самой Венесуэле и за ее пределами заподозрили неладное. «Подобной высочайшей явки никогда не видела Венесуэла, - говорит Эндерсон Сегера, директор фирмы политического анализа из Каракаса Politiks, - Представленные данные – сплошной фейк».

Корреспондент британской Guardian, посетивший в день референдума избирательные участки в венесуэльской столице и других городах, свидетельствует, что большинство из них были абсолютно пусты. А число явившихся граждан, видимо, было увеличено в пять раз, так как были зачтены голоса каждого по пяти вопросам, которые были в бюллетенях. То есть всего проголосовало не больше 2 миллионов. Умно! Подобный трюк в будущем, наверное, могут взять на вооружение и другие автократы. Но мы продолжаем наш анализ. Ведущие политические игроки мира, в первую очередь Соединенные Штаты, не купились на фейковую угрозу Мадуро по захвату территории Гайаны. «Это лишь бахвальство со стороны непопулярного диктатора, - пишет в соцсети Х известный американский политолог Ян Бремер. — Граница между Венесуэлой и Гайаной непроходима (это сплошные джунгли и болота, в которых быстро завязнет любая воинская часть: haqqin.az) и, чтобы осуществить свой план, Мадуро придется идти через территорию Бразилии. К тому же Китай, близкий друг Венесуэлы, который ей так нужен, владеет большим куском нефтяного района, на который претендует Мадуро. Так что я весьма скептически отношусь к утверждению, что мы находимся на пороге новой войны».

Военные потенциалы Венесуэлы и Гайаны, конечно, несравнимы. У первой — 123 тысячи военнослужащих, у второй всего 3 400. Однако, как утверждает Мануэль Фигера, некогда возглавлявший разведывательную службу Мадуро, «многие из штатных должностей в армии пусты, солдаты плохо подготовлены или вообще не прошли никакого обучения». Так что резюмирует Фигера – а кому знать лучше ситуацию, чем ему — «Оперативные возможности страны равны нулю». И если никакого вторжения не будет, чего, собственно, добивается Мадуро? Его положению не позавидуешь. Против него лично и значительной части его окружения в США выдвинуты обвинения в наркотрафике. Когда-то процветающая нефтяная отрасль страны разрушена из-за отвратительного управления, тотальной коррупции и американских санкций.

Но и это не самое главное для венесуэльского диктатора. Перед ним маячит перспектива вчистую проиграть выборы лидеру наконец-то объединившейся оппозиции – Марии Корине Мачало, которая получила на оппозиционных праймериз 92 процента голосов. А в случае поединка на выборах с Мадуро она победит властителя как минимум с трехкратным перевесом. И это будет в чистом виде повторением белорусского варианта, при котором батька Александр Лукашенко, пользуясь его собственной терминологией, «проиграл бабе». В октябре этого года США предложили Мадуро сделку: они снимают значительную часть экономических, прежде всего нефтяных санкций, а он проводит открытые и честные выборы. И одним из условий было то, что власти допустят к выборам Марию Корину Мачадо. Режим этого делать не собирается, иначе его ждет непременный проигрыш на выборах. И вот на ум незамысловатым венесуэльским руководителям пришел вариант некоей локальной войны. Они могут отправить в джунгли района Эссекибо отряды солдат небольшой численности, а на побережье высадить с нескольких катеров малый десант. Гайанские вооруженные силы непременно ответят.

После этого правительство Мадуро объявит в стране военное положение и отменит всякие выборы. Перед американцами с их ультиматумами президент–провокатор лишь разведет руками: «Ничего не поделаешь, война». Для Белого дома, как бы ни развивались события, даже ограниченный конфликт между Венесуэлой и Гайаной является большой головной болью. «Это вызывает наше большое беспокойство, - говорит Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности США. — Мы очень внимательно следим за ситуацией». После того как Мадуро объявил о «новом штате Венесуэлы» на территории Гайаны, американские военные вместе с Силами обороны Гайаны начали проводить совместные военно-воздушные учения. «США продолжат выполнять свои обязательства в качестве надежного партнера Гайаны по безопасности», - говорится на сайте посольства США в этой латиноамериканской стране. Однако ни один из военных и политических экспертов, которых опросила газета Miami Herald, не ожидает, что США развернут свои вооруженные силы для защиты Гайаны. Вместо этого в случае эскалации конфликта они будут пытаться собрать международную коалицию, чтобы оказать давление на правительство Мадуро.