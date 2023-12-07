Дональд Туск: Орбан перешел на сторону России

Наиболее вероятный претендент на пост премьер-министра Польши Дональд Туск заявил, что венгерское правительство открыто "перешло на российские позиции". Об этом Туск сказал в общении со СМИ в пятницу, сообщает TVN 24.

Туска спросили о его возможных переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Мы имеем дело с правительством, которое откровенно перешло на российские позиции… Давайте честно. Его отношения с Москвой и Путиным органичны, и я не думаю, что мои убеждения могут существенно изменить его отношение", – сказал он.

Глава "Гражданской платформы" заверил, что станет жестким на Европейском совете, где будут обсуждаться важные вопросы, связанные с Украиной.

"Я убежден, что с сегодняшнего дня большинство лидеров примут во внимание польское мнение, когда речь идет об украинских вопросах и когда речь идет о Венгрии и Орбане", — сказал он, добавив, что будет использовать различные аргументы и методы, "чтобы хотя бы устранить негативные последствия" отношения Орбана.

Отметим, что 11 декабря в польском Сейме состоится голосование о вотуме доверия к правительству, возглавляемому Матеушем Моравецким. Ожидается, что в результате голосования Моравецкий не получит поддержки. В случае его отстранения парламентское большинство планирует провести второй этап голосования, на котором будет рассматриваться кандидатура Дональда Туска на пост премьер-министра.