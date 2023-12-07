Руководитель проекта Steam Азербайджан Играр Назаров выступил с отчетом. Было отмечено, что в SAF 2023 первое место присудили 27 командам, 73 команды получили второе место, 67 команд - третье. 101 команда победила в специальных номинациях.

Затем был продемонстрирован видеоролик, посвященный Международному фестивалю STEM Азербайджан.

Вице-премьер Али Ахмедов в своем выступлении отметил, что в Азербайджане созданы все возможности для приобретения молодежью новых знаний. Подобные мероприятия важны для формирования познавательных интересов подрастающего поколения, а также для налаживания социальных связей. В Азербайджане создаются возможности для развития науки и образования.

После командам-победителям вручили призы. Министр науки и образования Эмин Амруллаев пожелал успехов командам-победителям.

SAF 2023 проводится в 14 категориях и 1 выставочной категории. Для участия в фестивале в Азербайджан прибыли 159 иностранных участников. Они представляли Турцию, Нидерланды, Чехию, Болгарию, Великобританию, Казахстан, Норвегию, Словакию, Туркменистан и Узбекистан. В качестве судей для оценки выступления команд на соревнованиях были приглашены эксперты из Великобритании, Норвегии, Словакии, Болгарии, Дании, Чехии и Турции.