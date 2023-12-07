Награждены победители фестиваля STEAM Азербайджан фото
В Бакинском Экспо Центре при поддержке Министерства науки и образования состоялась церемония закрытия Международного фестиваля STEAM Азербайджан - SAF 2023.
Как сообщает haqqin.az, в церемонии приняли участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, депутаты, представители общественности.
Руководитель проекта Steam Азербайджан Играр Назаров выступил с отчетом. Было отмечено, что в SAF 2023 первое место присудили 27 командам, 73 команды получили второе место, 67 команд - третье. 101 команда победила в специальных номинациях.
Затем был продемонстрирован видеоролик, посвященный Международному фестивалю STEM Азербайджан.
Вице-премьер Али Ахмедов в своем выступлении отметил, что в Азербайджане созданы все возможности для приобретения молодежью новых знаний. Подобные мероприятия важны для формирования познавательных интересов подрастающего поколения, а также для налаживания социальных связей. В Азербайджане создаются возможности для развития науки и образования.
После командам-победителям вручили призы. Министр науки и образования Эмин Амруллаев пожелал успехов командам-победителям.
SAF 2023 проводится в 14 категориях и 1 выставочной категории. Для участия в фестивале в Азербайджан прибыли 159 иностранных участников. Они представляли Турцию, Нидерланды, Чехию, Болгарию, Великобританию, Казахстан, Норвегию, Словакию, Туркменистан и Узбекистан. В качестве судей для оценки выступления команд на соревнованиях были приглашены эксперты из Великобритании, Норвегии, Словакии, Болгарии, Дании, Чехии и Турции.