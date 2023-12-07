Документы на автомобили выдали заместитель министра труда и социальной защиты населения Хидаят Абдуллаев, председатель правления Агентства социальных услуг при Минтруда Вугар Бейбутов и председатель Общественного совета при министерстве Эльшад Мамедов.

Было отмечено, что предоставление квартир и частных домов семьям шехидов и инвалидам войны, а также автомобилей лицам, ставшим инвалидами в ходе войны, является важной частью пакета социальной поддержки людей из уязвимых групп населения. По поручению главы государства программа обеспечения жильем и частными домами в рамках реализуемого Минтруда пакета социальной поддержки семей шехидов и участников войны расширена в пять раз.

В послевоенный период было предоставлено 5 600 квартир и частных домов, за последний период их общее число достигло 14 400 единиц. Согласно поручению главы государства, в 2023 году гражданам этой категории будет предоставлено не менее 1 500 квартир и частных домов.

Указом президента с начала 2021 года семьи шехидов Второй Карабахской войны и инвалиды войны будут обеспечены жильем. В послевоенный период инвалидам войны предоставлены 374 автомобиля, в целом за прошедший период - 7 550 автомобилей.