Назначены прокуроры в Шушинский и Гёйгёльский районы обновлено 17:49
Соответствующим приказом генерального прокурора Кямрана Алиева на должность прокурора Гёйгёльского района назначен Расул Гасанов.
Расул Гасанов до этого назначения работал заместителем прокурора города Гянджа.
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Нариман Асадов назначен прокурором Шушинского района. Соответствующее распоряжение подписал генпрокурор Кямран Алиев. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
До этого назначения Нариман Асадов работал прокурором Управления превентивных мер и расследования Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана.