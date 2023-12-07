Расул Гасанов до этого назначения работал заместителем прокурора города Гянджа.

* * * 17:28

Нариман Асадов назначен прокурором Шушинского района. Соответствующее распоряжение подписал генпрокурор Кямран Алиев. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

До этого назначения Нариман Асадов работал прокурором Управления превентивных мер и расследования Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана.