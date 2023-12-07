Быть или не быть занятиям в день землетрясения?

Решение администраций некоторых школ Баку, которые в день землетрясения не продолжили занятия и отправили учащихся домой, правильно с точки зрения обеспечения безопасности учеников. Об этом haqqin.az сказал депутат Милли Меджлиса, член парламентского комитета по науке и образованию Иса Габиббейли, комментируя развернутую в социальной сети дискуссию вокруг решения некоторых школьных администраций отменить занятия в день землетрясения 7 декабря.

«Силу и последствий землетрясения никто не может прогнозировать. Мы не знаем, насколько сейсмоустойчивы здания наших школ. С началом подземных толчков рекомендуется вывести всех детей из здания в школьный двор. То, что учителя из-за рисков афтершоков и пережитого детьми стресса отправили учеников домой, видимо, исходит из соображений безопасности. Один пропущенный день не отразится на успеваемости, а вот проверкой сейсмоустойчивости школ соответствующим структурам следует основательно заняться. Землетрясения были и будут, и нам надо быть уверенными в устойчивости всех школьных зданий, считает он.

Депутат также отметил, что на уроках «Познание мира», которые проводятся с первого класса в школах Азербайджана, ученикам объясняют не только природу землетрясений, но и действия, которые следует предпринять в случае подземных толчков, где укрываться, как эвакуироваться и пр.