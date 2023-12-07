«Барби» стала лицом «Турецких авиалиний»

Авиакомпания «Турецкие авиалинии» (THY) объявила о начале сотрудничества с Марго Робби, известной актрисой и обладательницей премии BAFTA. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Робби станет лицом новой рекламной кампании THY, нацеленной на продвижение рейсов в Австралию и другие удаленные направления.

Марго Робби, широко известная своими ролями в кино и, в частности, главной ролью в самом кассовом фильме 2023 года «Барби», в настоящее время ведет переговоры с THY о ключевой роли в маркетинговой стратегии авиакомпании для маршрута в Австралию.

Председатель правления THY Ахмет Болат подчеркнул значимость сотрудничества с голливудской звездой: «Наша компания начнет осуществлять полеты в Австралию в период с 15 по 25 марта 2024 года. В рамках этого проекта мы ведем переговоры с австралийской актрисой Марго Робби и планируем провести съемки рекламной кампании в разных локациях Турции».

Ахмет Болат также уточнил детали предстоящего маршрута: «Полет в Австралию будет включать пересадку с десятичасовой остановкой в Сингапуре, после чего последует еще семичасовой перелет до Австралии».