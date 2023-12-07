Армия обороны Израиля сообщила о гибели двух резервистов во время боевых действий в секторе Газа. Таким образом, общее число погибших солдат в ходе наземной операции Израиля против ХАМАС достигло 93, передает The Times of Israel.

Имена погибших:

Старший сержант в отставке Нафтали Йонах Гордон, 32 года, из Иерусалима.

Сержант первого класса в отставке Омри Рот, 25 лет, из Кацрина.

Кроме того, сообщается о серьезном ранении еще одного израильского солдата во время сегодняшних боевых действий на севере Газы.