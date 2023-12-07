Последние потери Израиля в Газе фото
Армия обороны Израиля сообщила о гибели двух резервистов во время боевых действий в секторе Газа. Таким образом, общее число погибших солдат в ходе наземной операции Израиля против ХАМАС достигло 93, передает The Times of Israel.
Имена погибших:
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Старший сержант в отставке Нафтали Йонах Гордон, 32 года, из Иерусалима.
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Сержант первого класса в отставке Омри Рот, 25 лет, из Кацрина.
Кроме того, сообщается о серьезном ранении еще одного израильского солдата во время сегодняшних боевых действий на севере Газы.