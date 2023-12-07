В главном европейском банке новый руководитель

Испанка Надя Кальвиньо назначена следующим руководителем Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), сообщает Euronews.

Назначение позволило разрешить затянувшийся спор между министрами финансов стран ЕС. Глава Совета управляющих этого государственного кредитора Винсент ван Петегем сообщил журналистам, что министры достигли «консенсуса» по поводу ее кандидатуры.

По словам бельгийца, Кальвиньо будет «сильным президентом ЕИБ, крупнейшего инвестиционного банка в мире».

Ее нынешний пост называется «первый заместитель председателя правительства Испании и министр экономики, торговли и бизнеса».