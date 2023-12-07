ЕС направил пограничников на финско-российскую границу

Пограничная служба Европейского Союза Frontex развернула 55 своих работников для наблюдения за границей Финляндии с Россией после решения финских властей временно закрыть все пункты пропуска из-за наплыва мигрантов. Об этом в комментарии AFP сообщил представитель Frontex Петр Свитальский.

По словам Свитальского, в Финляндии сейчас развернули 55 офицеров Агентства ЕС по защите границ, «большинство из них – офицеры пограничной службы, которые осуществляют наблюдение за границей».

«Конечно, мы готовы изменить это (параметры развертывания), если ситуация изменится. Мы можем быть здесь дольше или короче, в зависимости от необходимости. Мы знаем, что миграционное давление является одним из инструментов, которые использует Кремль, поэтому мы можем ожидать, что это продолжится», – добавил спикер.