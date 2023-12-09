9 декабря 2023, 10:17

Представители России и Китая выразили обвинения в адрес США в ответ на решение Штатов наложить вето на проект резолюции Совета безопасности ООН о немедленном прекращении огня в секторе Газа, передает ТАСС.

Они утверждают, что решение США использовать право вето на проект резолюции о прекращении огня в секторе Газа способствует продолжению конфликта и страданиям мирного населения Палестины. Заместитель представителя России в Совете Безопасности Дмитрий Полянский раскритиковал позицию США как «твердолобую и эгоистичную», утверждая, что ее результатом становится «кладбище палестинских детей». Он заявил: «Вы окажетесь на неправильной стороне истории, поддержав бесчеловечные варварские действия». Представитель Китая в ООН, Чжан Цзюнь, обвинил США в применении двойных стандартов, особенно когда речь идет о защите женщин, детей и прав человека. «Потворствовать продолжению боев, упоминая о защите женщин, детей, прав человека, крайне цинично. Все это демонстрирует нам, что такое двойные стандарты», — цитирует дипломата ТАСС.

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США наложили вето на требование Совбеза ООН о немедленном гуманитарном прекращении огня в секторе Газа, пишет Reuters. 13 из 15 членов Совбеза проголосовали за краткий проект резолюции, выдвинутый ОАЭ, а Великобритания воздержалась. «Мы не можем прекратить конфликт по щелчку пальца. Это очень, очень сложная ситуация», — заявил журналистам заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд перед голосованием.

*** 23:26 Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан выразил негодование тем фактом, что генсек организации Антониу Гутерриш использовал свое право созвать Совбез именно по поводу палестино-израильского конфликта, а не других, более масштабных.

"В каждом из этих конфликтов десятки, если не сотни тысяч были убиты и миллионы были вынуждены покинуть свои дома. Однако ни разу, ни разу статья 99 Устава ООН не была использована. Не является ли война в Украине угрозой международному миру и безопасности? Разве миллионы перемещенных сирийцев и детей, чьи трупы были обнаружены в Думе (город в Сирии), не символизируют угрозу региональной стабильности? Разве наблюдение за тем, как тысячи йеменских детей умирают на войне, а десятки тысяч умирают от голода, недостаточно достойно того, чтобы ссылаться на статью 99? Несмотря на огромное глобальное воздействие других конфликтов и гораздо более серьезные угрозы международному миру и безопасности, оборонительная война Израиля против ХАМАС, признанной террористической организацией, стала катализатором активации статьи 99. Ирония заключается в том, что региональная стабильность и безопасность и израильтян, и жителей Газы может быть достигнута только после ликвидации ХАМАС, ни минутой раньше. Так что истинный путь к обеспечению мира – это только поддержка миссии Израиля, а не призывы к прекращению огня". Напомним, что заседание Совбеза было созвано по инициативе генсека ООН Антониу Гутерриша. Он сослался на статью 99 Устава ООН, которая позволяет генсеку доводить до сведения Совета «любой вопрос, который, по его мнению, может угрожать поддержанию международного мира и безопасности». Его предшественники не делали этого десятилетиями.