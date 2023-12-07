Песков заявил, что Путин будет определять судьбу мира
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин «возглавил тектонические перемены в мировой жизни».
«То, что Путин согласился баллотироваться, - это действительно мировая новость. Вы видите, что творится в мире, что фактически Россия и Путин во главе России возглавили процесс тектонических перемен, тектонических сдвигов во всех аспектах глобальной жизни, будь то мировая политика или мировая экономика… Эти процессы начались, они необратимы. Россия играет очень важную роль», - сказал Песков.