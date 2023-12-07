Структурные изменения в аппарате Министерства науки и образования

В соответствии с изменениями были переименованы управления и сектора в аппарате министерства, а также созданы новые управления. Таким образом, новыми структурными подразделениями являются Политика дошкольного и общего образования, Политика науки и высшего образования, Политика профессионального образования, Политика развития детей и молодежи, Связи с общественностью и коммуникациями, Департаменты стратегического планирования и контроля реализации, Сектор закупок и грантов. Также свою деятельность продолжат отделы международного сотрудничества, финансов, экономики образования, обслуживания граждан и работы с документами, права, кадров, внутреннего контроля и аудита.

После структурных преобразований были упразднены отделы организации и управления общим и дошкольным образованием, организации внеклассной работы и программ развития образования.

Отметим, что Алиев Эльнур Газанфар оглы назначен советником министра.Одновременно Эльнур Алиев будет исполнять обязанности директора Института образования.

Приказом министра Эльвин Рустамов назначен заместителем руководителя аппарата министерства.

В соответствии с изменениями в должностях Вафа Ягублу назначена главой отдела политики дошкольного и общего образования, Турхан Сулейман - главой отдела политики науки и высшего образования, Эльнур Алиев - начальником отдела политики развития детей и молодежи, Симузер Фейзуллаева - на должность начальника отдела международного сотрудничества, а Сабухи Рзаев - назначен на должность начальника отдела по связям с общественностью и коммуникациям. Полномочия директора отдела стратегического планирования и контроля за исполнением возложены на заведующую сектором стратегического планирования и координации Лейлу Халилову Рзазаде.

Начальником финансового отдела является Рауф Оруджев, начальником отдела экономики образования – Кянан Керимзаде, начальником отдела по оказанию услуг гражданам и работе с документацией – Рашад Ханларов, начальником юридического отдела – Сабухи Махмудов, начальником отдела по внутреннему контролю является Гюндуз Абдулов, а начальником отдела аудита - Вагиф Мамедов.