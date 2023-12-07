Украина поддерживает Азербайджан и Армению

МИД Украины выразил поддержку усилиям Азербайджана и Армении по нормализации отношений, говорится в публикации МИД Украины в Х.

«Украина поддерживает шаги Азербайджана и Армении по нормализации двусторонних отношений. Мы привержены их суверенитету и территориальной целостности в пределах признанных на международном уровне границ.

Киев поддерживает окончательное мирное и дипломатическое решение конфликта между Азербайджаном и Арменией», - подчеркнули в МИД Украины.