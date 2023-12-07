Кратчайший путь к победе Украины – через Крым Foreign Policy
Кратчайший путь к победе в Украине пролегает через Крым. Западу нужно набраться терпения и поддержать Киев на самом четком пути к победе, говорится в материале издания Foreign Policy.
«Правда в том, что нет легкого выхода. Москва неоднократно давала понять, что согласится лишь на капитуляцию Киева... Единственный способ заставить российского президента Владимира Путина отказаться от его цели - дать Украине средства одержать победу на поле боя. Это не является невыполнимой задачей, но оно требует от Соединенных Штатов смелости, осознания ставок и определения наилучшего пути», - пишет издание.
Как отмечает Foreign Policy, успешная стратегия США по войне в Украине должна начинаться с признания того, что Москва не заинтересована в каком-либо настоящем прекращении боевых действий.
С 2014 по 2022 год Россия 20 раз согласилась на режим прекращения огня в Украине - и немедленно нарушала каждую из договоренностей. Путин может выдвинуть еще одно подобное предложение в ближайшие месяцы, но цель одна - дать своим силам передышку перед возобновлением боевых действий.
Нереалистично думать, что Путин удовлетворится контролем над пятью регионами Украины, которые он уже аннексировал: Крымом, Донецком, Херсоном, Луганском и Запорожьем, лишь первую из которых он полностью контролирует.
Украинцы убеждены в необходимости противостоять России вооруженным путем и достигли в этом реальных успехов. У Киева все еще есть силы для борьбы.
«В 2022 году Украина одержала большие победы, освободив почти половину территории, которую Россия оккупировала с начала своего полномасштабного вторжения. Если в этом году наземное наступление оказалось менее успешным, чем ожидалось, это во многом связано с тем, что США отказываются от предоставления ключевого оружия, в частности ATACMS и боеприпасов двойного назначения DPICM. Это дало России драгоценное время окопаться», - пишет издание.
На этой новой фазе мероприятия следует рассмотреть более смелые и креативные варианты поддержки Украины. Партнеры должны сосредоточить свои усилия на приближении Украины к победе, сосредоточившись на Крыму.
«Без освобождения Крыма Украина никогда не будет в безопасности. Оккупированная территория является ключевым плацдармом и базой снабжения для российских операций на юге Украины. Как первый шаг, Украина должна отказать России в свободе действовать из Крыма», - пишет издание.
Вот почему Украина неоднократно нацеливалась на самый ценный актив России - Керченский мост. Силы Киева успешно атаковали его дважды. Параллельно ВСУ били по военным объектам России на территории полуострова, в частности по Черноморскому флоту.
Издание отмечает, что Украина имеет политическую волю и креативность, чтобы начать масштабную кампанию против Крыма, но США должны обеспечить ее успех: «Вероятно, Крымская кампания будет состоять из трех этапов: изоляция полуострова - уничтожение или, по крайней мере, вывод из строя Керченского моста, нацеливание на ключевые транзитные узлы, включая Генический, Сивашский и Чонгарский мосты, которые соединяют оккупированный Крым с Херсонской областью; удары по военно-морским и авиационным базам полуострова - это требует срочных и крупных поставок ATACMS и Taurus; удары по ключевым объектам в Российской Федерации, где будут перегруппировываться вытесненные российские подразделения».