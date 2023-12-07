19:40

Кратчайший путь к победе в Украине пролегает через Крым. Западу нужно набраться терпения и поддержать Киев на самом четком пути к победе, говорится в материале издания Foreign Policy.

«Правда в том, что нет легкого выхода. Москва неоднократно давала понять, что согласится лишь на капитуляцию Киева... Единственный способ заставить российского президента Владимира Путина отказаться от его цели - дать Украине средства одержать победу на поле боя. Это не является невыполнимой задачей, но оно требует от Соединенных Штатов смелости, осознания ставок и определения наилучшего пути», - пишет издание. Как отмечает Foreign Policy, успешная стратегия США по войне в Украине должна начинаться с признания того, что Москва не заинтересована в каком-либо настоящем прекращении боевых действий. С 2014 по 2022 год Россия 20 раз согласилась на режим прекращения огня в Украине - и немедленно нарушала каждую из договоренностей. Путин может выдвинуть еще одно подобное предложение в ближайшие месяцы, но цель одна - дать своим силам передышку перед возобновлением боевых действий.

Нереалистично думать, что Путин удовлетворится контролем над пятью регионами Украины, которые он уже аннексировал: Крымом, Донецком, Херсоном, Луганском и Запорожьем, лишь первую из которых он полностью контролирует. Украинцы убеждены в необходимости противостоять России вооруженным путем и достигли в этом реальных успехов. У Киева все еще есть силы для борьбы. «В 2022 году Украина одержала большие победы, освободив почти половину территории, которую Россия оккупировала с начала своего полномасштабного вторжения. Если в этом году наземное наступление оказалось менее успешным, чем ожидалось, это во многом связано с тем, что США отказываются от предоставления ключевого оружия, в частности ATACMS и боеприпасов двойного назначения DPICM. Это дало России драгоценное время окопаться», - пишет издание.