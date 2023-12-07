Биография нового пресс-секретаря Миннауки и образования

В рамках структурных изменений в аппарате Министерства науки и образования Сабухи Рзаев был назначен начальником новосозданного отдела по связям с общественностью и коммуникациям Министерства науки и образования.

Сабухи Рзаев, родившийся в 1988 году, получил степень бакалавра в Академии государственного управления при президенте Азербайджана и степень магистра государственного управления и государственной политики в Йоркском университете в Великобритании в рамках «Госпрограммы по обучению за рубежом в 2007-2015 годы».

До назначения занимал должность заместителя заведующего отделом информации и обслуживания граждан министерства.