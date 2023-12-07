ОБСЕ приветствует договоренности Баку и Еревана

Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума (Финляндия) и специальный представитель ПА ОБСЕ на Южном Кавказе Кари Хенриксен (Норвегия) поприветствовали договоренности между Азербайджаном и Арменией.

Они оценили результаты переговоров, проведенных между Администрацией президента Азербайджана и Аппаратом премьер-министра Армении, как «исторический шаг к прочному миру в регионе, демонстрирующий приверженность обеих стран к нормализации отношений и достижению мирного договора, основанного на принципах суверенитета и территориальной целостности».

«Я высоко оцениваю эти решительные шаги, предпринятые лидерами Армении и Азербайджана для укрепления доверия между двумя странами. Это создает положительный прецедент для будущего сотрудничества. Надеюсь, что это послужит вдохновением для дальнейших инициатив», - сказала Каума.