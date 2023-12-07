Ракеты в небе над Тель-Авивом видео
В Тель-Авиве звучит сигнал воздушной тревоги. Работает система ПРО «Железный купол».
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В Тель-Авиве звучит сигнал воздушной тревоги. Работает система ПРО «Железный купол».
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