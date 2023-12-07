Фархад Мамедов, автор haqqin.az 20:43

Соглашение, анонсированное накануне совместным с Арменией заявлением, открыло Азербайджану путь к проведению в следующем году в Баку глобального климатического саммита ООН. Как сообщает агентство Reuters, в результате соглашения было устранено главное препятствие на пути проведения саммита в азербайджанской столице.

Отметим, что в настоящее время в Объединенных Арабских Эмиратах проходит 28-й глобальный климатический саммит ООН. Право на его проведение в следующем году принадлежало России и группе стран Восточной Европы. Однако из-за введенных Евросоюзом антироссийских экономических санкций у Москвы не было шансов стать хозяевами этого мероприятия. В результате, Россия заявила, что наложит вето на кандидатуру любой восточноевропейской страны, являющейся членом Евросоюза. Что, собственно, и произошло: после того, как Москва заблокировала кандидатуру Болгарии, список кандидатов на проведение саммита сузился до Сербии, Молдовы, Армении и Азербайджана - исторически близких к России стран, которые также поддерживают хорошие отношения с Евросоюзом. Но после того, как Армения сняла свою кандидатуру в пользу Азербайджана, дипломатические источники сообщили Reuters, что практически все разногласия устранены, и в 2024 году страной проведения глобального климатического саммита, вероятнее всего, станет Азербайджан. Отмечается, что заявка нашей страны, похоже, получит поддержку других государств, хотя этот вопрос все еще обсуждается на климатическом саммите COP28 в Дубае. «Мы получили особую поддержку от большинства стран восточноевропейской группы, - отметил в пятницу официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. - Россия также поддержала нашу заявку».

Представитель делегации РФ на COP28 отказался от комментариев. Пока не поступала реакция и от Министерства энергетики России. Дипломатические источники на COP28 в Дубае сообщили Reuters, что страны Восточной Европы, как ожидается, поддержат заявку нашей страны на проведение саммита. Конкурентом Азербайджана, скорее всего, будет Республика Молдова. Относительно позиции Сербии пока ничего неизвестно. В целом же, окончательное решение о месте проведения саммита будет принято еще до 12 декабря, когда завершится конференция COP28 в Дубае. Из-за сложившейся ситуации у стороны, которая примет в следующем году COP29, для подготовки остается мало времени. Тем не менее, проведение этого глобального мероприятия обеспечит принимающей стороне не только дипломатический престиж, но также тщательное изучение ее вклада в борьбу с климатическими изменениями. Препятствием же может служить тот факт, что Азербайджан является производителем углеводородов и членом картеля ОПЕК+. В связи с чем некоторые делегаты в Дубае усомнились в целесообразности второго подряд проведения в «нефтяной» стране глобального климатического саммита. «Я понимаю эти опасения, - отметил в этой связи Гаджизаде. – Да, Азербайджан действительно богат нефтью и газом. Но при этом следует учесть, что стратегическими целями Азербайджана является диверсификация энергетики и ресурсов, особенно применительно к ветровой и солнечной энергетике».

Учитывая, что климатический саммит ООН – это глобальное мероприятие, на котором собираются мировые лидеры и эксперты, возможность провести его, несомненно, имеет для Азербайджана большое значение. Как известно, в последние годы Баку активно участвует в обсуждении глобальных проблем изменения климата и активно реализует проекты перехода к зеленой экономике, включая планы по превращению освобожденных от оккупации территорий в зону зеленой энергетики. Таким образом, достигнутое в результате прямых переговоров соглашение между Арменией и Азербайджаном не только приблизило мир между двумя соседними странами, но и практически решило вопрос проведения в Баку глобального климатического саммита. Саркис Ханданян, депутат парламента Армении от правящей партии, сообщил журналистам, что вчерашнее совместное заявление стало результатом прямых переговоров между Аппаратом премьер-министра Армении и Администрацией президента Азербайджана. На уточняющий вопрос, проходили ли эти переговоры в двустороннем формате, депутат ответил утвердительно. В то же время Ханданян отметил преждевременность разговоров о том, что достигнутое соглашение закладывает основу для проведения армяно-азербайджанских мирных переговоров в двустороннем формате.