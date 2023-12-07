Венгрия получит европейские деньги

Еврокомиссия разблокирует для Венгрии 10 миллиардов долларов, которые ранее были заморожены до тех пор, пока страна не выполнит реформы, пишет Guardian со ссылкой на неназванные источники.

Ожидается, что замороженные средства выделят на следующей неделе во вторник. Эта сумма составляет около трети общего приостановленного финансирования Венгрии.

При этом в европейском институте уверяют, что этот шаг не связан с заявлениями премьер-министра Венгрии о блокировании переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

«Время неудачное, поскольку это похоже на торг, но это не так», - сказал Guardian неназванный дипломат.

Отмечают также, что финансирование разблокировано, поскольку Венгрия выполнила необходимые судебные реформы. Остальные средства будут оставаться замороженными из-за несоответствия другим критериям верховенства права.

«Впервые Венгрия действительно реагирует на наши запросы, и она сделала все, что касается независимости судебной системы, поэтому деньги будут освобождены», - сказали источники Guardian.

В то же время представители венгерской оппозиции, а также ряд евродепутатов утверждают, что Венгрия не полностью завершила реформы.