Орбан вновь критикует Украину

Будапешт будет выступать против приема Украины в Европейский Союз. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью французскому журналу Le Point.

«Украина является одной из самых коррумпированных стран мира», - заявил Орбан, отметив, что это лишь один аспект, в связи с которым прием страны в Евросоюз «в настоящее время не представляется возможным».

Кроме того, заявил венгерский премьер, в вопросе членства Киева в сообществе нужно учитывать экономический аспект: «Украина - большая страна со значительным сельскохозяйственным сектором. Если позволить этому сельскохозяйственному сектору войти в систему Европы, он разрушит ее». Он также подчеркнул, что три четверти населения Венгрии якобы выступают против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Вместо этих переговоров Орбан предложил проведение политики «стратегического партнерства». «Если мы добьемся того, что Украина сблизится с ЕС, тогда через несколько лет мы вернемся к этому вопросу», - заявил глава венгерского правительства.