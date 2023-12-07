Зеленский рассказал, чему учат депортированных из Украины детей

Он отметил, что сама Россия заявляет о сотнях тысяч депортированных из Украины детей, которых она «украла и пытается растворить в своем бытии». По его словам, детей не просто вывозят с оккупированной территории Украины, а Россия сознательно пытается уничтожить любую связь детей с Украиной, с родными и близкими.

«Детей учат лжи об Украине, лжи об этой войне, детей отдают на незаконное усыновление и даже отдают тогда, когда сами дети говорят, что имеют близких в Украине и пытаются восстановить связь. Детей учат ненавидеть Украину, пытаются стереть идентичность их как украинцев, как свободных личностей. Это четкая геноцидная политика России», - подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер отметил, что «мир знает, что это преступление России в отношении украинских детей, в отношении наших семей - не что-то бессистемное, а организованная работа государственной системы России». При этом добавил, что соответствующая работа Международного уголовного суда и ордер на арест главного преступника России является абсолютно убедительным свидетельством того, что депортация детей, депортация украинцев и украинок не останется безнаказанной.