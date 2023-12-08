Генсек ООН приветствовал заявление Баку и Еревана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует совместное заявление Азербайджана и Армении о намерении нормализовать отношения и надеется, что оно послужит для обеспечения долгосрочного мира. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь приветствует совместное заявление Азербайджана и Армении. ООН призывает стороны использовать это соглашение для продвижения взаимного доверия и обеспечения долгосрочного мира на благо своих народов и региона», - сказал он.