В Сумгаите местная команда принимала «Карабах» и была разгромлена со счетом 1:6. Два гола у победителей забил Леандро Андраде (21-я и 73-я минуты), по мячу в активе Олавио Жуниньо (29-я), Абделлы Зубира (33-я), Яссина Бензиа (58-я) и Хамиду Кейта (86-я).

У «Сумгаита» единственный гол при счете 0:3 забил Эрик Сорга. После ошибки Зубира эстонец на 43-й минуте эффектно перебросил мяч через голкипера «Карабаха» Андрея Лунева.