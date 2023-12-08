Так «Карабах» забил шесть голов «Сумгаиту» ВИДЕО
Сегодня стартовал 16-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
В Сумгаите местная команда принимала «Карабах» и была разгромлена со счетом 1:6. Два гола у победителей забил Леандро Андраде (21-я и 73-я минуты), по мячу в активе Олавио Жуниньо (29-я), Абделлы Зубира (33-я), Яссина Бензиа (58-я) и Хамиду Кейта (86-я).
У «Сумгаита» единственный гол при счете 0:3 забил Эрик Сорга. После ошибки Зубира эстонец на 43-й минуте эффектно перебросил мяч через голкипера «Карабаха» Андрея Лунева.
«Карабах» провел хорошую репетицию перед решающим матчем в Лиге Европы против шведского «Хэккена», который состоится в ближайший четверг в Баку.
Завтра в Премьер-лиге состоятся еще два матча 16-го тура: «Габала» - «Кяпяз» (15:00) и «Зиря» - «Араз-Нахчыван» (17:00).
В воскресенье будут сыграны заключительные две встречи: «Сабах» - «Сабаил» (15:00) и «Нефтчи» - «Туран-Товуз» (18:00).
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 35 очков (16 матчей)
2. «Зиря» - 28 (15)
3. «Сумгаит» - 23 (16)
4. «Сабаил» - 23 (15)
5. «Араз-Нахчыван» - 22 (15)
6. «Нефтчи» - 22 (15)
7. «Сабах» - 19 (15)
8. «Туран-Товуз» - 16 (15)
9. «Габала» - 11 (15)
10. «Кяпяз» - 10 (15).