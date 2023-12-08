В Азербайджане допустили возможность запрета ChatGPT

Лаборатория искусственного интеллекта Азербайджана «проводит соответствующие мониторинги для оценки рисков» в сфере деятельности нейросети ChatGPT, говорится в заявлении структуры.

«Если структуры, занимающиеся кибербезопасностью страны, выявят какие-либо риски, на деятельность ChatGPT в Азербайджане могут быть наложены ограничения.

В настоящее время каких-либо рисков в связи с деятельностью ChatGPT в Азербайджане не наблюдается, однако в случае обнаружения нарушения правил кибербезопасности обязательно будут приняты соответствующие меры», - отмечается в сообщении лаборатории.