Кандидат в премьеры Польши пообещал разблокировать границу с Украиной

Лидер польской партии «Гражданская коалиция» Дональд Туск заявил, что после своего вероятного назначения на пост премьер-министра займется решением споров, возникших между Варшавой и Киевом.

Как сообщает «Голос Америки», приоритетной в сфере отношений с Украиной станет проблема с забастовкой польских перевозчиков. Туск пообещал, что будет действовать в интересах польских перевозчиков. При этом его правительство намерено «добиваться решения вопросов так, чтобы блокада границы была прекращена».

Кроме того, Туск раскритиковал правительство Матеуша Моравецкого за просчеты в отношениях с Украиной.