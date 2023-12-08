В Азербайджане создано новое оппозиционное движение

7 декабря 2023 года, в 105-ю годовщину основания парламентаризма в Азербайджане, группой политических активистов была создана III Республиканская платформа. Об этом сообщается в аккаунте платформы в социальных сетях.

Основатели платформы создали Учредительный комитет из семи членов, после чего состоялось первое заседание комитета.

Акиф Гурбанов был избран спикером комитета сроком на год, он получил полномочия представлять платформу и организовывать выполнение ее решений.

В заявлении об учреждении III Республиканской платформы говорится, что основным направлением ее деятельности будет формирование общественного мнения по судьбоносным вопросам страны на основе активного участия, направленного на обеспечение основных прав и свобод.

«Вот наша миссия на этом пути: обеспечить переход от контролируемого общества к самоуправляемому. Мы уверены, что эта миссия вызовет симпатию прогрессивных граждан, приведет азербайджанское общество к прогрессу», - отмечается в сообщении.