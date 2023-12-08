Советник Зеленского: «Мобилизация будет сложной»

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал информацию о том, что в украинских спортзалах выдают повестки в армию.

«Мобилизация будет сложной. Вы хотите жить в свободном государстве, но при этом не хотите вкладываться в защиту страны», - заявил Подоляк.

По его словам, государство готовит новую программу о том, как государство «должно работать с людьми, которые не очень понимают, что такое война и к чему такая война может привести».