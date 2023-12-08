FIA: Мохаммед Бен Сулайем получил в Баку сотрясение мозга

Международная федерация автоспорта (FIA) отменила в пятницу медиасессию президента организации Мохаммеда Бен Сулайема в Баку, объяснив это тем, что у него сотрясение мозга, сообщает haqqin.az со ссылкой на Motorsport.

В эти дни в Баку проходила Неделя Генассамблей FIA. В столицу Азербайджана съехались главные действующие лица мира автоспорта, в том числе и для участия в церемонии вручения призов, которая идет в Бакинском Конгресс-центре в эти минуты. В частности, в Баку прилетели действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен и многократный чемпион «Королевы автогонок» Льюис Хэмилтон.

Традиционно за несколько часов до церемонии проходят пресс-конференции лауреатов. Журналисты ждали возможности задать вопросы и президенту FIA Мохаммеду Бен Сулайему. Однако внезапно FIA отменила сессию своего главы. В коротком официальном сообщении говорится, что чиновник «несколько дней назад плохо почувствовал себя, упал и получил сотрясение мозга».

Выяснилось, что глава FIA упал в номере отеля в Баку. 62-летнего Бен Сулайема доставили в больницу, где оказали помощь. Его здоровью ничего не угрожает. Затем президент поблагодарил Федерацию автоспорта Азербайджана за оперативную помощь.

Однако представители СМИ поинтересовались, как получилось так, что по ходу недели президент участвовал в различных заседаниях, а пресс-конференцию провести не может.

«Он участвует в мероприятиях, однако делает это в значительно меньшем объеме, чем было запланировано», – ответила пресс-служба FIA.