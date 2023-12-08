Путин может обойти Сталина

Если президент России Владимир Путин победит на выборах в 2024 году, то обгонит главу СССР Иосифа Сталина по времени правления страной. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.

Ранее стало известно, что Путин примет участие в президентских выборах в РФ в 2024 году.

В Der Spiegel напомнили, что действующий российский глава впервые занял этот пост в 2000 году. Затем Путин также переизбирался президентом в 2004, 2012 и 2018 годах.

«Если Путин завершит еще один шестилетний срок в Кремле, он обгонит Иосифа Сталина, который возглавлял Советский Союз с 1924 по 1953 год. И тогда он станет главой российского государства, который дольше всех правил страной со времен царицы Екатерины Великой в XVIII веке», — говорится в публикации.

Также издание отмечает, что шансы на победу Путина на выборах в 2024 году достаточно велики, поскольку у него «нет серьезного соперника».