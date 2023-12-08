Дмитрий Рой, автор haqqin.az 01:23

С какой бы роскошью не принимали Владимира Путина в двух монархиях Залива, сколько бы не говорилось приятных российскому президенту слов об «особых отношениях» - ситуации для Кремля это не улучшает ни на гран: как были отношения с ОАЭ и Саудовской Аравией напряженными и на грани, так лучше они и не стали. Вся эта блестящая мишура, слепящая Кремль, все это «дорого-богато», оно лишь для одного – побудить Москву и дальше использовать Эмираты в качестве комиссионера, вливая в ее экономику суммы, сравнимые со статьями своего бюджета.

Отток денег из России в Объединенные Арабские Эмираты вырос в два раза, сообщил начальник управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгений Шевляков: «Переехали туда потоки как общего характера, так и потоки подозрительных операций». ОАЭ не инвестирует в Россию, что бы там не говорилось. Эмираты просто оказывают услуги по отмыванию денег, не забывая брать за это свою комиссию. Абу-Даби оставил за бортом Кипр и прочие международные прачечные, вырвавшись в безусловные лидеры по отмыванию денег для российских элит. Что, кстати, Запад вполне устраивает. Потолок в 60 долларов работает, Россия на каждом проданном барреле теряет до 25 долларов – чего же лучше желать. К тому же возникает чрезвычайно удобная для Запада ситуация: все нелегальные и серые активы РФ концентрируются в одном месте. И в случае необходимости реквизицию можно провести без особых проблем: «Я вас три года на этом корабле собирал», как говорится в одном анекдоте.

Ну и последнее. Принимая Путина, они демонстрируют США свою собственную независимую политику. На их отношения с Вашингтоном это, кстати, нисколько не влияет, но держать партнера в тонусе, слегка шантажируя - почему бы и нет? Вполне себе в духе той дипломатии, которую проводили, проводят и будут проводить страны Залива десятилетиями. И если Кремлю в этой ситуации нравится выступать в роли пугала, то это его собственный выбор, к серьезной политике в странах Залива никакого отношения не имеющий. Но если все сказанное выше полностью справедливо в отношении ОАЭ, то насколько это справедливо в отношениях с Эр-Риядом, который не имеет с Москвой столь тесных финансовых отношений? Хотя, подозреваю, был бы не против, но ОАЭ оказались проворнее. С Эр-Риядом все сложнее. Поскольку основная тема диалога саудитов с Москвой - это сотрудничеству в формате ОПЕК+, поэтому основная интрига разворачивается здесь. Нефтегазовые аналитики из стран Персидского залива крайне недоверчиво относятся к обещаниям российских чиновников. Накануне визита Владимира Путина в Эр-Рияд секретариат ОПЕК провел 4 декабря совещание, на котором прозвучали прямые упреки российской стороны в предоставлении недостоверной информации коллегам ОПЕК+.