Путина арабы встретили с недоверием наш комментарий
С какой бы роскошью не принимали Владимира Путина в двух монархиях Залива, сколько бы не говорилось приятных российскому президенту слов об «особых отношениях» - ситуации для Кремля это не улучшает ни на гран: как были отношения с ОАЭ и Саудовской Аравией напряженными и на грани, так лучше они и не стали.
Вся эта блестящая мишура, слепящая Кремль, все это «дорого-богато», оно лишь для одного – побудить Москву и дальше использовать Эмираты в качестве комиссионера, вливая в ее экономику суммы, сравнимые со статьями своего бюджета.
Отток денег из России в Объединенные Арабские Эмираты вырос в два раза, сообщил начальник управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгений Шевляков: «Переехали туда потоки как общего характера, так и потоки подозрительных операций».
ОАЭ не инвестирует в Россию, что бы там не говорилось. Эмираты просто оказывают услуги по отмыванию денег, не забывая брать за это свою комиссию. Абу-Даби оставил за бортом Кипр и прочие международные прачечные, вырвавшись в безусловные лидеры по отмыванию денег для российских элит. Что, кстати, Запад вполне устраивает. Потолок в 60 долларов работает, Россия на каждом проданном барреле теряет до 25 долларов – чего же лучше желать.
К тому же возникает чрезвычайно удобная для Запада ситуация: все нелегальные и серые активы РФ концентрируются в одном месте. И в случае необходимости реквизицию можно провести без особых проблем: «Я вас три года на этом корабле собирал», как говорится в одном анекдоте.
Ну и последнее. Принимая Путина, они демонстрируют США свою собственную независимую политику. На их отношения с Вашингтоном это, кстати, нисколько не влияет, но держать партнера в тонусе, слегка шантажируя - почему бы и нет? Вполне себе в духе той дипломатии, которую проводили, проводят и будут проводить страны Залива десятилетиями. И если Кремлю в этой ситуации нравится выступать в роли пугала, то это его собственный выбор, к серьезной политике в странах Залива никакого отношения не имеющий.
Но если все сказанное выше полностью справедливо в отношении ОАЭ, то насколько это справедливо в отношениях с Эр-Риядом, который не имеет с Москвой столь тесных финансовых отношений? Хотя, подозреваю, был бы не против, но ОАЭ оказались проворнее.
С Эр-Риядом все сложнее. Поскольку основная тема диалога саудитов с Москвой - это сотрудничеству в формате ОПЕК+, поэтому основная интрига разворачивается здесь. Нефтегазовые аналитики из стран Персидского залива крайне недоверчиво относятся к обещаниям российских чиновников. Накануне визита Владимира Путина в Эр-Рияд секретариат ОПЕК провел 4 декабря совещание, на котором прозвучали прямые упреки российской стороны в предоставлении недостоверной информации коллегам ОПЕК+.
Партнеры России по ОПЕК+ не имеют представления, сколько нефти на самом деле добывает Россия, хотя именно манипулирование количеством баррелей и составляет главный инструмент картеля в его усилиях по стабилизации нефтяного рынка. Вместо этого из Москвы идут заверения, что ради солидарности с соратниками по альянсу Россия и вправду сокращает... вот только не добычу, а экспорт.
Формально Россия выступает как главный соратник саудовцев в ОПЕК+ и декларирует добровольные меры по снижению поставок нефти на мировой рынок, однако, как видно из высказываний принца, министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдель-Азиза бин Салмана Аль Сауда, до настоящего искреннего и честного партнерства здесь еще очень и очень далеко.
Аравийское турне Путина было призвано показать миру и российскому населению, что где-то на глобусе еще есть страны, где его готовы принимать как гостя. Ради построения такого имиджа президент российский президент обещал арабам солидарность в манипулировании нефтяным рынком. Но доверия к его обещаниям в Заливе все меньше и меньше.