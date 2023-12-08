Украина скоро получит F-16 и многое другое

Украина получит истребители F-16 в краткосрочной перспективе, но в ходе переговоров с союзниками обсуждаются не только они, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в эфире телемарафона.

Умеров рассказал, что Украина готовится к получению F-16.

«Краткосрочно мы получим F-16. В среднесрочной перспективе мы также делали заказы для Сил обороны будущего, но это 2027-2030 год. Работа идет, скоро мы их будем получать. Мы обсуждаем не только F-16, перечень огромен», - добавил украинский министр.

Он уточнил, что никаких лимитов на передачу технологий и работу с вооружениями нет.