Cтартовал процесс выдвижения кандидатов в президенты

В Азербайджане начался процесс выдвижения кандидатов на пост президента.

Это стало возможным после официального решения ЦИК о назначении выборов. Граждане, обладающие правом голоса, политические партии и их блоки имеют право выдвигать кандидатуры. С учетом предстоящих президентских выборов 7 февраля 2024 года, выдвижение начинается сегодня.

По избирательному кодексу, партии и блоки должны представить необходимые документы в Центральную избирательную комиссию максимум за 50 и не менее 30 дней до выборов, до 18:00.

Согласно утвержденному ЦИК календарю, сбор документов для регистрации кандидатов начнется 19 декабря 2023 года и продлится до 8 января 2024 года до 18:00.