Вето США в СБ ООН: Палестина в ярости, Израиль благодарит

Представитель Палестинской администрации в ООН Рияд Мансур выразил свое разочарование в связи с вето США на проект резолюции Совета Безопасности, призвавшего к прекращению огня в секторе Газа, передает BBC.

Мансур отметил: «Мы расстроены, как и наш народ, который в ярости и разочарован системой ООН […] Он правильно расстроен, зол и разочарован, потому что видит, как эта массивная израильская военная машина убивает их тысячами, а Совет Безопасности при этом парализован».

Эти чувства поддержал палестинский премьер-министр Мохаммад Штайех, который высказался в том же духе: «Неспособность Совета Безопасности остановить агрессию – это позор и новая лицензия на продолжение убийств, разрушений и перемещений. Использование права вето разоблачает лицемерие тех, кто заявляет, что заботится о жизни гражданского населения», – заявил он. Штайех также поблагодарил страны, поддержавшие резолюцию, и призвал их продолжать оказывать гуманитарную помощь и стремиться остановить израильские атаки на сектор Газа.

С другой стороны, Израиль выразил благодарность США за их поддержку. Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан поблагодарил президента Байдена за вето, наложенное на резолюцию Совета Безопасности. «Шокирует тот факт, что когда ХАМАС обстреливает ракетами Гуш-Дан из населенных пунктов на юге Газы, ООН занята отстраненным обсуждением искаженной резолюции, которая направлена не на ту сторону и даже не осуждает ХАМАС», – заявил он. Эрдан также подчеркнул, что прекращение огня возможно только при условии возвращения всех заложников и уничтожения ХАМАС.