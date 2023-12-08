Турция выдаст России криминального авторитета
Власти Турецкой Республики Северного Кипра приняли решение об экстрадиции в Россию находящегося в розыске Интерпола Виктора Панюшина, имеющего в криминальной среде прозвище Витя Пан. Об этом сообщила газета Habertürk.
По ее данным, судебные органы приняли во внимание факт того, что Панюшин разыскивается правоохранительными органами РФ за совершенные на ее территории преступления по девяти статьям. В их числе убийство, создание преступной организации, организация и проведение незаконных азартных игр и похищение человека организованной группой лиц.
Совет министров ТРСК постановил признать преступника находящимся на территории Северного Кипра нелегально и переправить его в Турцию, откуда он будет передан на территорию России после завершения на Северном Кипре касающихся его законных процедур, уточняет издание.
Ранее Панюшин сбежал из РФ в Украину, где оформил украинский паспорт с другой фамилией и датой рождения, поясняет Habertürk. По нему он в начале 2023 года приехал в ТРСК и остановился в отеле, где уже бывал в 2021 году с российским паспортом. В июне полиция республики задержала его за предъявление поддельных документов, а Интерпол запросил его экстрадицию.