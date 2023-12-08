Владимир Путин, президент России, сделал заявление о своем участии в президентских выборах, которое вызвало значительный интерес среди аналитиков и наблюдателей. Это заявление было сделано на военной церемонии, что наталкивает на мысль о том, что кампания Путина может быть сосредоточена на войне в Украине, пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Это предположение отличается от первоначальной оценки ISW, который предполагал, что Путин будет больше фокусироваться на внутренней стабильности и критике Запада.

Путин, общаясь с военнослужащими, участвующими в боях в Украине, и бойцом "ДНР", подчеркнул важность войны в Украине для его кампании. Это обращение было направлено на значительную группу избирателей, включая военнослужащих и их родственников, а также семьи погибших и раненых солдат. Недавно родственники мобилизованных солдат обратились к правительству с просьбой об освобождении их родственников от службы и о лучшем обращении с мобилизованными военнослужащими. Кремль, стремясь поддержать имидж Путина в ходе предвыборной кампании, пытался цензурировать эти группы, пишет ISW.

Объявление Путина также может быть попыткой демонстрации поддержки российской армии. Существует предположение, что Кремль поручил российской армии захватить Авдеевку и, возможно, Купянск до мартовских выборов 2024 года. Демонстрация поддержки армии кандидатуре Путина может быть частью стратегии, направленной на обеспечение его позиций в случае, если военные не смогут выполнить поставленные задачи в установленные сроки.