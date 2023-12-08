Покинуть свои дома было, прежде всего, их ( карабах ских армян – ред.) собственным решением. Наше публичное общение с карабах скими армянами, а также то, что мы сделали после, показало, что мы хотели, чтобы они остались. Мы открыто заявили об этом. И в своем обращении к азербайджанскому народу после окончания антитеррористической операции я сказал, что они могут остаться. Как передает сайт главы государства, об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Евроньюс».

Отметив, что Азербайджан открыл электронный портал для регистрации, глава государства сказал: «Все те, кто хочет вернуться, имеют на это право. Их собственность должным образом защищена. Все исторические и религиозные объекты находятся под надлежащей охраной. Для того чтобы вернуться, им необходимо соблюсти определенные правила. Я говорил об этом за много месяцев до начала антитеррористической операции. Тем, кто хочет остаться, необходимо подать заявление на получение азербайджанского гражданства. Ведь как люди могут жить в Азербайджане, будучи гражданами другой страны? Либо они должны иметь гражданство, либо разрешение на работу, либо вид на жительство. Они не могут жить в Азербайджане, говоря, что живут в так называемой «Нагорно-Карабахской республике», ибо такой республики не существует. Они придумали ее в своих мечтах, в своих мифах. Так что, если они хотят жить в Азербайджане как граждане Азербайджана, то, конечно, они могут это сделать».

Алиев отметил, что Азербайджан — многонациональная, многоконфессиональная страна, в которой живет много этнических групп. Глава государства подчеркнул, что численность некоторых из этих этнических групп намного больше, чем армянское население Карабаха, и все они живут в мире и согласии. Также они пользуются всеми правами и безопасностью. Он рассказал, что в опубликованном предложении Баку к карабахским армянам был затронут вопрос их прав: права на собственный язык, образование, вероисповедание, муниципальные права, в соответствии с которыми они могут избирать своих представителей на муниципальных выборах и продолжать там жить.

«Решение уйти было их собственным решением. По имеющимся у нас сведениям, это было преднамеренное действие, инициированное бывшим так называемым руководством так называемой «Нагорно-Карабахской республики». Уходить им было незачем, но, когда они решили уйти, мы не могли их остановить», — отметил Алиев.

«Мы обеспечили им максимально комфортные условия для ухода - в отличие от азербайджанцев, которых тридцать лет назад либо убили, либо депортировали, пытали, арестовывали, а некоторым из них пришлось перебираться через высокие горы, и там они просто замерзли насмерть. Все это было задокументировано по ходу следования и также было задокументировано то, как армяне Карабахского региона въезжали в Армению. То есть все было сделано в соответствии с гуманитарными стандартами», — подчеркнул глава государства.

Отметив, что армянам, желающим вернуться, необходимо зарегистрироваться на открытом Азербайджаном электронном портале, который доступен, подав заявление о том, что они хотят вернуться, хотят принять азербайджанское гражданство, президент Азербайджана сказал: «Некоторые из них уже подали заявление на получение гражданства, и сейчас идет процесс их рассмотрения. Некоторые армяне решили остаться в Карабахе и теперь о них заботятся наши Министерство труда и социальной защиты населения и Миграционная служба. Они зарегистрированы».